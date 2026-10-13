Álom vagy valóság a budapesti olimpia rendezésének lehetősége?
Budapest, Isztambul, München, Szöul, Doha, Fokváros és Ahmedabad. Ez a hét város érdeklődik - egyelőre - a 2036-os nyári olimpia és paralimpia megrendezése iránt. Az, hogy Magyarország és Budapest neve felbukkant ebben a sztoriban, bennünket is arra késztetett, hogy beszéljünk erről a Rapid Sport adásában.
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