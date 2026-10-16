Dühösek és csalódottak a csehek a Fradi elleni vereség után
A cseh sportsajtó bosszúsan és elkeseredve kommentálta a Viktoria Plzen újabb vereségét a labdarúgó Európa-ligában. A Plzen csütörtökön este a Ferencváros vendégeként kapott ki 2-1-re Budapesten. Ezzel a Plzen együttese két meccs után szerzett pont nélkül áll ebben a sorozatban.
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