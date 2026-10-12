Magyarellenes rigmusok a román bajnokin, a Dinamo Bukarest elnökének akciója visszafelé sült el

– Mi ez, a Securitate? – jelezte egyértelműen Prunea, hogy az efelé viselkedés Románia sötét múltját idézi.

Küzd a Sepsi, nagy bajban a Csíkszereda

Az, hogy a magyar identitású kluboknak magyarellenességgel kell megküzdeniük Romániában, nem újdonság. Az magyarországi kormányváltás óta viszont a pénzügyi helyzetük is romlott.

A Sepsi OSK az eredményeket tekintve tartja magát, 11 forduló után 13 ponttal a 11 helyen áll, a Csíkszereda viszont mindössze 1 pontot gyűjtött eddig, ezzel utolsó, 16. a tabellán.