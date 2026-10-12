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Magyarellenes rigmusok a román bajnokin, a Dinamo Bukarest elnökének akciója visszafelé sült el

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A Dinamo Bukarest a múlt hét végi román bajnoki fordulóban 2-0-ra nyert a Sepsi OSK vendégeként, így továbbra is vezeti a tabellát. A mérkőzést botrányt tarkította, a hajrában két percre félbe is szakadt a mérkőzést a román szurkolók magyarellenes rigmusai miatt. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a román futballszövetség nem elég határozottan lép fel hasonló esetekben, a Sepsi OSK tulajdonosa, Diószegi László a Dinamo-elnök Andrei Niculescu panaszaira is reagált.

Koczó Dávid
2026. 10. 12. 9:08
A pályán a Dinamo Bukarest nyert a Sepsi OSK ellen Fotó: Facebook/Sepsi OSK

– Mi ez, a Securitate? – jelezte egyértelműen Prunea, hogy az efelé viselkedés Románia sötét múltját idézi.

Küzd a Sepsi, nagy bajban a Csíkszereda

Az, hogy a magyar identitású kluboknak magyarellenességgel kell megküzdeniük Romániában, nem újdonság. Az magyarországi kormányváltás óta viszont a pénzügyi helyzetük is romlott.

A Sepsi OSK az eredményeket tekintve tartja magát, 11 forduló után 13 ponttal a 11 helyen áll, a Csíkszereda viszont mindössze 1 pontot gyűjtött eddig, ezzel utolsó, 16. a tabellán.

 

Sepsi OSKDinamo BukarestmagyarellenességDiószegi LászlóSzóljon hozzá!

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Pilhál György
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Miközben a Terror Háza Múzeum „tartalmi és szemléleti” felülvizsgálatának ígérete már hetek óta kering az Andrássy út 60. számú ház fölött, az intézmény csúcslátogatottságot mondhat magáénak.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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