Szoboszlai kiesése különösen érzékenyen érinti Iraola csapatát, amely már így is több meghatározó futballistáját kénytelen nélkülözni. A vezetőedző pénteken megerősítette, hogy Alexander Isak combsérülés, Cody Gakpo pedig bokasérülés miatt nem játszhat a Manchester City ellen.
Sokk Liverpoolban: Szoboszlai nem játszik a Manchester City elleni rangadón – hivatalos
Szoboszlai Dominik nélkül kell pályára lépnie a Liverpoolnak a Manchester City elleni vasárnapi Premier League-rangadón. Angol sajtóhírek szerint a magyar válogatott csapatkapitánya nem jelent meg társaival a mérkőzés előtt a csapatszálláson. Szoboszlai a válogatott legutóbbi mérkőzéseinek egyikén kisebb izomprobléma miatt lett lecserélve, de egyelőre nem tudni, hogy ennek köze van-e a mostani helyzethez. A Liverpool megerősítette Szoboszlai hiányzását.
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