Sokk Liverpoolban: Szoboszlai nem játszik a Manchester City elleni rangadón – hivatalos

Szoboszlai kiesése különösen érzékenyen érinti Iraola csapatát, amely már így is több meghatározó futballistáját kénytelen nélkülözni. A vezetőedző pénteken megerősítette, hogy Alexander Isak combsérülés, Cody Gakpo pedig bokasérülés miatt nem játszhat a Manchester City ellen.