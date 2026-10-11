Kiütéses ZTE-siker, döntetlen Kispesten, a Puskás Akadémia nyert Győrben
A Zalaegerszeg öt gólt szerezve menekült el a kieső helyről, a Honvéd és az Újpest döntetlenre végzett, míg a Puskás Akadémia Győrben aratott győzelmével megőrizte első helyét a labdarúgó NB I 9. fordulójának vasárnapi játéknapján.
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