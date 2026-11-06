A magyarok hősének elégtétel, hogy sikertelen volt a kapus, aki miatt távoznia kellett

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A magyar férfikézilabda-válogatott csütörtökön a Montenegró elleni hazai sikerrel kezdte meg a 2028-as Európa-bajnokság selejtezőjét. Sótonyi László együttesének hőse Bartucz László volt, aki 48 százalékos hatékonysággal védett a 35. születésnapján. A szövetségi kapitányon és a kapuson kívül Győri Mátyás és Ligetvári Patrik is értékelt.

Wiszt Péter
2026. 11. 06. 6:08
A magyarok hősének elégtétel, hogy sikertelen volt a kapus, aki miatt távoznia kellett
Bartucz László 13 védéssel zárt Montenegró ellen Forrás: MKSZ

A háromgólos Győri Mátyás is boldog volt. – Voltak hibáink, de bárki pályára került, mindent beleadott. Kúsztunk-másztunk a pályán, ezért is lehetett ilyen nagy arányú a győzelem. Ez az új éra, új stábbal, fiatal játékosokkal. Ez látszott is: minden egyes labdával futottunk, sürgettük a játékot. Bartucz Laci teljesítményének és a jó védekezésnek külön örülök – nyilatkozta az ETO balátlövője, aki dicsérte a csapaton belüli összhangot is.

A csapatkapitány, Ligetvári Patrik szintén büszke volt a magyar válogatott teljesítményére. – Ez volt a második mérkőzésem csapatkapitányként, így magammal szemben is voltak elvárások, de a srácok nagyon jól dolgoztak. Megvalósítottuk, amit az edző kért, pedig csak pár napunk volt összeállni. Örülök, hogy a részese lehetek ennek – mondta a védelem kulcsembere, aki szintén külön kiemelte Bartucz bravúrjait, bár ehhez a védekezés is kellett. – 

Ez olyan, mint egy házasság: mindkét félnek bele kell tennie a megfelelő részt. 

Mi segítettünk Lacinak, ő segített nekünk, kimagaslóan játszott mindenki – összegzett Ligetvári.

A magyarok az Eb-selejtező második fordulójában, vasárnap 17.15-től Koszovó vendégei lesznek. A csoport negyedik tagja a Feröer szigetek, amely otthon hét góllal nyert a koszovóiak ellen a nyitókörben. Az első két helyezett, valamint a nyolc csoport legjobb négy harmadikja jut ki a 2028-as, portugál–spanyol–svájci közös rendezésű kontinenstornára.

 

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