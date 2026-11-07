– Igen, ott ütjük-vágjuk, ahol tudjuk. Jelen pillanatban nem tudjuk – fogalmazott a paksiak vezetőedzője.
Bognár György a Fradi sikeréről: A Paks nehezebb dió volt nekik, mint a Milan
Bognár György szerint a Ferencváros teljesen megérdemelten győzte le az AC Milant az Európa-ligában, sőt a Paks vezetőedzője úgy véli, jelenleg a magyar bajnok a jobb csapat a két együttes közül. Szerinte az FTC-nek néhány nappal korábban a Paks ellen nehezebb dolga volt, mint az olasz sztárcsapattal szemben. Bognár György azt is elárulta, miért beszél mostanában elismerőbben a Ferencvárosról, amelynek korábban rendszeresen odaszúrt.
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