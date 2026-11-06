A portugál kapitány elrendelte, hogy a válogatottnál minden nap lássák Ronaldo arcát

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A portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya pénteken (ma) hirdeti ki keretét a Nemzetek Ligája novemberi zárófordulóira. Cristiano Ronaldo megkönnyítette Jorge Jesus döntését azzal, hogy nem kell gondolkodnia azon, meghívja-e a válogatottsági rekordert. Ronaldo csütörtöki bejelentésére, miszerint visszavonul a nemzeti csapattól, Jesus is reagált.

Wiszt Péter
2026. 11. 06. 8:08
A portugál kapitány elrendelte, hogy a válogatottnál minden nap lássák Ronaldo arcát
Jorge Jesus hiába akarta maradásra bírni Cristiano Ronaldót a portugál válogatottban Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira

A négy forduló után százszázalékos, így már biztosan negyeddöntős Portugália az Nemzetek Ligája A divíziós csoportkörének utolsó két fordulójában előbb Dániát fogadja jövő szombaton, majd három nappal később Wales vendége lesz.

 

CR7Jorge JesusvisszavonulásCristiano Ronaldoportugál válogatottSzóljon hozzá!

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