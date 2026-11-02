A Fradi kapusa bravúr után sérült meg, veszélyben az AC Milan elleni játéka
Rossz hírt kapott a Ferencváros futballcsapata néhány nappal az AC Milan elleni Európa-liga-mérkőzés előtt. A Fradi fiatal kapusa, a legutóbbi két El-meccsen is védő Radnóti Dániel az NB II-ben szenvedett sérülést, és könnyen lehet, hogy többhetes kihagyás vár rá. A húszéves játékos a fiatalszabály miatt szorította ki a kapuból Dibusz Dénest az Európa-ligában, aki nemrég elismerően beszélt fiatal riválisáról.
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