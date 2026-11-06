Elhunyt a 113-szoros magyar válogatott játékos, az Aranycsapat kapusának fia
Életének 80. évében elhunyt a 113-szoros magyar válogatott kosárlabdázó, Gellér Sándor. Édesapja az Aranycsapat egykori labdarúgókapusa volt, ő maga pedig a Budapesti Honvéd és a Zalaegerszegi TE legendájaként írta be magát a történelemkönyvekbe.
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