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Elhunyt a 113-szoros magyar válogatott játékos, az Aranycsapat kapusának fia

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Életének 80. évében elhunyt a 113-szoros magyar válogatott kosárlabdázó, Gellér Sándor. Édesapja az Aranycsapat egykori labdarúgókapusa volt, ő maga pedig a Budapesti Honvéd és a Zalaegerszegi TE legendájaként írta be magát a történelemkönyvekbe.

Wiszt Péter
2026. 11. 06. 12:56
Gellér Sándor, kosárlabda
Gellér Sándor 79 éves volt Fotó: Zalai Hírlap/Katona Tibor
gyászhírGellér SándorkosárlabdaSzóljon hozzá!

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Bayer Zsolt
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A nyilvánosságra hozott ötven-hatvanezer ember neve az égvilágon semmit sem mond el a múltunkról, a históriáról és a kommunizmus gazemberségeiről, csakis a jelenlegi kurzus gazembereiről állít ki bizonyítványt

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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