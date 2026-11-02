Hamilton és Leclerc is megfizetett, egymásnak üzentek – a Ferrari főnöke csalódott bennük

Leclerc reagált, a Ferrari főnöke kifakadt

A végül negyedikként zárt Leclerc is megszólalt, szerinte jogos volt a büntetése, és visszaadta volna a pozíciót Hamiltonnak, ha Verstappen nem előzi meg a britet előtte. – Nem tudom, Lewis azt várta-e, hogy soroljak vissza harmadiknak. Mivel egy Red Bull volt a második helyen, úgy éreztem, megéri megtartani a pozíciót és várni, hogy mi lesz. Ezt tettem. Én is lehetek elégedetlen azzal, ahogyan letolt az első kanyarban, de ilyen a versenyzés. Amikor a győzelemért küzdesz, ennek így kell lennie – mondta Charles Leclerc, aki szintén szeretne majd beszélni Hamiltonnal. – Mindketten hibáztunk a négyes kanyarban. Nem értünk össze vagy hasonlók. Mindketten elhagytuk a pályát, és esélyt adtunk Maxnak az előzésre. Nem gondolnám, hogy ekkora nagy feneket kéne ennek keríteni. Nagyon szoros küzdelem volt. Az egyes és hármas kanyarok között nagyon közel voltunk egymáshoz, de az ilyesmire lehet számítani, amikor a győzelemért küzdötök.

Mindketten hibáztunk az ötösben, én megfizettem érte a büntetéssel. Lehet vitatkozni azon, hogy megfelelő büntetés volt-e vagy sem. Lewis pedig azzal fizetett a hibájáért az ötös kanyarban, hogy Max megelőzte őt

– tette hozzá.

A csapatfőnök, Frédéric Vasseur nem akarta egyik pilótáját sem hibáztatni, de azt egyértelművé tette, hogy csalódott bennük. – Nehezen tudom megemészteni a történteket, mert őszintén szólva úgy gondolom, hogy ez a tisztelet hiánya a márkával és mindazokkal szemben, akik itt dolgoznak, és azokkal az erőfeszítésekkel szemben, amelyeket mi teszünk. Teljesítmény terén valódi előrelépést tettünk, és úgy gondolom, hogy egy ilyen győzelmet eldobni különösen nehéz. Nem célzok kifejezetten egyikükre sem mindezzel, beszélni szeretnék velük. Hamilton is nagyon szélesen fordult ki, de nézzék, azt is észben kell tartanunk, hogy egy márkát képviselünk, szponzoraink vannak, és kétezer ember dolgozik mögöttünk. Ők nem csupán azért versenyeznek, hogy versenyezzenek, hanem az egész csapatért dolgoznak – mondta a francia szakember.