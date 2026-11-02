Katasztrofális pillanat a Mercedesnél, további három pontszerzőt soroltak hátra a futam után

– A futam után láttam George-ot az FIA mérlegelésénél, és nyilvánvalóan nagyon megviselték a történtek. Nagyszerű, sportszerű gesztus volt tőle, hogy odament Kimihez. Már nagyon régóta ismerem George-ot, nehéz időszakon megy keresztül, de abban is szerepet vállalt, hogy a fiatal pilóta bekerüljön ebbe a csapatba.

Egy versenyzőnek ez katasztrofális pillanat, és talán a mai verseny egy kicsit az egész idényét is tükrözte

– nyilatkozta Wolff. – Ez egy olyan verseny volt, amit meg kellett volna nyernie. Megvolt a tempó az autóban, mi viszont már az első egyenesen cserben hagytuk őt. Az energialeadás nem úgy működött, ahogyan azt vártuk. Most teljes mértékben mellette állok, én is voltam már olyan helyzetben, amikor nagyon-nagyon nehéz volt feldolgozni a történteket. Teljesen érthető tehát, hogy nem vett részt a médiakötelezettségeken, és elhagyta a pályát. Valójában az lepett meg volna, ha marad.

Négy versenyhétvégével az évad tervezett vége előtt Antonelli 380, Verstappen 261, Hamilton 259, Russell 250, Leclerc 245, míg Norris 221 ponttal áll. A konstruktőrök közt a 630 pontos Mercedes vezet a 504 egységgel álló Ferrari, valamint a 382 pontos Red Bull előtt.

Az idény november 6. és 8. között a Sao Pauló-i Nagydíjjal folytatódik.