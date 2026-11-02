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Katasztrofális pillanat a Mercedesnél, további három pontszerzőt soroltak hátra a futam után

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A 2026. évi Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj vasárnapi futama után három olyan pilóta is időbüntetést kapott, aki a legjobb tíz között végzett, ezáltal kicsúszott a pontszerző helyekről. Ennek többek között az újonc Hirakava Rjó is örülhet, ugyanis a Haas japán versenyzője így ponttal debütált. George Russell távolléte miatt a Mercedest is büntetéssel sújtották, Toto Wolff csapatfőnök próbált magyarázkodni a brit helyett.

Wiszt Péter
2026. 11. 02. 4:35
Katasztrofális pillanat a Mercedesnél, további három pontszerzőt soroltak hátra a futam után
Russell gratulált Antonellinek, ám utána távozott a mexikói futam helyszínéről Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki

– A futam után láttam George-ot az FIA mérlegelésénél, és nyilvánvalóan nagyon megviselték a történtek. Nagyszerű, sportszerű gesztus volt tőle, hogy odament Kimihez. Már nagyon régóta ismerem George-ot, nehéz időszakon megy keresztül, de abban is szerepet vállalt, hogy a fiatal pilóta bekerüljön ebbe a csapatba. 

Egy versenyzőnek ez katasztrofális pillanat, és talán a mai verseny egy kicsit az egész idényét is tükrözte 

nyilatkozta Wolff. – Ez egy olyan verseny volt, amit meg kellett volna nyernie. Megvolt a tempó az autóban, mi viszont már az első egyenesen cserben hagytuk őt. Az energialeadás nem úgy működött, ahogyan azt vártuk. Most teljes mértékben mellette állok, én is voltam már olyan helyzetben, amikor nagyon-nagyon nehéz volt feldolgozni a történteket. Teljesen érthető tehát, hogy nem vett részt a médiakötelezettségeken, és elhagyta a pályát. Valójában az lepett meg volna, ha marad.

Négy versenyhétvégével az évad tervezett vége előtt Antonelli 380, Verstappen 261, Hamilton 259, Russell 250, Leclerc 245, míg Norris 221 ponttal áll. A konstruktőrök közt a 630 pontos Mercedes vezet a 504 egységgel álló Ferrari, valamint a 382 pontos Red Bull előtt.

Az idény november 6. és 8. között a Sao Pauló-i Nagydíjjal folytatódik. 

A Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj futamának pontszerzői:

  1. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  2. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  3. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  5. Lando Norris (brit, McLaren)
  6. George Russell (brit, Mercedes)
  7. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
  8. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
  9. Isack Hadjar (francia, Red Bull)
  10. Hirakava Rjó (japán, Haas)

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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