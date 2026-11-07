Kerkez Milos miatt aggódnak Liverpoolban, már a klub vezetőségében is téma lehetett
Egyre több kérdést vet fel Kerkez Milos teljesítménye Angliában, és már az is felvetődött, hogy a Liverpool új balhátvéd után nézhet. A magyar válogatott labdarúgó eddig nem tudta teljesen meggyőzni a szurkolókat és a szakértőket. A legfrissebb beszámoló szerint azonban Andoni Iraola vezetőedző továbbra is bízik korábbi bournemouth-i játékosában, így Kerkez jövője nincs közvetlen veszélyben a Liverpoolban.
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