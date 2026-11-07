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Egyre több kérdést vet fel Kerkez Milos teljesítménye Angliában, és már az is felvetődött, hogy a Liverpool új balhátvéd után nézhet. A magyar válogatott labdarúgó eddig nem tudta teljesen meggyőzni a szurkolókat és a szakértőket. A legfrissebb beszámoló szerint azonban Andoni Iraola vezetőedző továbbra is bízik korábbi bournemouth-i játékosában, így Kerkez jövője nincs közvetlen veszélyben a Liverpoolban.

Szalay Attila
2026. 11. 07. 7:57
Kerkez Milos miatt aggódnak Liverpoolban, már a klub vezetőségében is téma lehetett
Kerkez Milos küzd a Liverpool mezében Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Kerkez MilosAndoni IraolaLiverpool FCSzóljon hozzá!

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