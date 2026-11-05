Megvan az első magyar kvóta a Los Angeles-i olimpiára
Major Veronika harmadik lett légpisztolyban a Dohában zajló olimpiai kvalifikációs sportlövő-világbajnokságon, s ezzel megszerezte az első magyar kvótát a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A kvóta hivatalosan az országnak szól, azaz nem közvetlenül a Párizsban sportpisztolyban olimpiai bronzérmes Major Veronika szereplését biztosítja.
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