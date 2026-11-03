Rosszabbodott az állapota a spanyol futballistának, akinek megállt a szíve a kapus durvasága miatt
A spanyol másodosztályban már a 98. percben járt a Tenerife és az FC Andorra bajnokija, amikor megállt Jesús de Miguel szíve. A hazai játékos a győztes gól reményében törhetett volna kapura, ám az ellenfél kapusa, Jesús Owono a felezővonalnál nagy erővel mellkason rúgta. A Tenerife játékosa elterült a pályán, a kórházba vezető úton újraélesztették, ám másnap reggelre újra romlott az állapota.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en