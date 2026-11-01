A Milan edzője fejében az Inter legyőzése után a Ferencváros járt

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Az AC Milan 3-1-re nyert szombat este a milánói derbin az olasz bajnoki címvédő Internazionale ellen. A győzelem kulcsa a villámkezdés, fő hőse Diego Moreira volt. A Milan edzője, Ruben Amorim boldogan értékelt, de az Inter legyőzése után már a következő feladatra, azaz az FTC elleni Európa-liga-meccsre koncentrál.

Koczó Dávid
2026. 11. 01. 8:42
A Milan edzője fejében az Inter legyőzése után a Ferencváros járt
Az AC Milan és az Inter csatájából a piros-feketék jöttek ki győztesen Fotó: Anadolu via AFP/Piero Cruciatti

– Nagyon boldog vagyok, nagyon büszke a játékosaimra, de már a következő feladatra gondolok – fogalmazott a derbisiker után Amorim, s ez a bizonyos következő feladat jelen esetben a csütörtöki, Fradi ellen El-meccs.

 

AC MilanFC InternazionaleRuben AmorímFerencváros FTCSerie ASzóljon hozzá!

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