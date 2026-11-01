A Milan edzője fejében az Inter legyőzése után a Ferencváros járt

– Nagyon boldog vagyok, nagyon büszke a játékosaimra, de már a következő feladatra gondolok – fogalmazott a derbisiker után Amorim, s ez a bizonyos következő feladat jelen esetben a csütörtöki, Fradi ellen El-meccs.
– Nagyon boldog vagyok, nagyon büszke a játékosaimra, de már a következő feladatra gondolok – fogalmazott a derbisiker után Amorim, s ez a bizonyos következő feladat jelen esetben a csütörtöki, Fradi ellen El-meccs.
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