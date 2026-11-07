Neuert le kellett cserélni a VAR-vizsgálat végén, Willi Orbán óriási tapsot kapott
A német labdarúgó Bundesliga kilencedik fordulóját rendezik a novemberi válogatottszünet előtt. Szombat délután a Bayern München, a Borussia Dortmund és az RB Leipzig is nyert, Willi Orbán 400. klubbeli meccsén csapata megint kiütéses sikert aratott. A címvédő Bayernnél viszont a győzelem ellenére sincs minden rendben: Manuel Neuer is csatlakozott a sérültek köréhez.
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