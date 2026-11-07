Rendkívüli

Lövöldözés Krakkóban: hat halott és tizenöt sebesült + videó

Rendkívüli

Káosz jelei a szociális tárcánál – mi lesz a Tisza idősotthon-ígéretével?

Óriási botrány után csonka dobogó az Eb-n, hiába játszotta jól Vas Blanka szerepét a luxemburgi

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A luxemburgi Marie Schreiber ért elsőnek célba, de a hazai pályán versenyző holland Lucinda Brand lett az Európa-bajnok terepkerékpárban (cyclocross). Schreibert szabálytalan sprint miatt sorolták vissza a második helyre, noha Brand is védte a zsűri előtt vetélytársát, a luxemburgi válaszként bojkottálta a díjátadót. A szakágban kétszeres Eb-érmes Vas Blanka idén nem indult az Európa-bajnokságon.

Koczó Dávid
2026. 11. 07. 18:37
Óriási botrány után csonka dobogó az Eb-n, hiába játszotta jól Vas Blanka szerepét a luxemburgi
A luxemburgi Marie Schreiber Lucinda Brand előtt ért célba, mégis a holland lett a cyclocross Európa-bajnok Fotó: AFP/ANP/Sem Van Der Wal
schreibercyclocrosslucinda brandVas BlankakerékpárSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojeleklezsák sándor

Aki szörnyeteg volt, az is marad

Pilhál Tamás avatarja

A paródia-rendszerváltás Cipollája igazi rendszerváltókat lökött gyűlöletszektája elé.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu