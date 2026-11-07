Óriási botrány után csonka dobogó az Eb-n, hiába játszotta jól Vas Blanka szerepét a luxemburgi
A luxemburgi Marie Schreiber ért elsőnek célba, de a hazai pályán versenyző holland Lucinda Brand lett az Európa-bajnok terepkerékpárban (cyclocross). Schreibert szabálytalan sprint miatt sorolták vissza a második helyre, noha Brand is védte a zsűri előtt vetélytársát, a luxemburgi válaszként bojkottálta a díjátadót. A szakágban kétszeres Eb-érmes Vas Blanka idén nem indult az Európa-bajnokságon.
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