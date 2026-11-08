Kirúgták Supka Attilát – „Sokan mondták, hogy nem dolgoznának ott, ahol Révész úr a főnök”

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Alig három hónapja még arról beszélt lapunknak Supka Attila, hogy mások figyelmeztetése ellenére szívesen dolgozik együtt Révész Attilával, és éppen a kettejük közötti jó viszonyt bizonyítja, hogy korábban egy teljes idényt végigdolgozhatott Kisvárdán. A kétszeres magyar bajnok edzőt most mégis utolérte a menesztés: a labdarúgó NB I-ben kieső helyen álló Kisvárda vasárnap bejelentette, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott vele.

Szalay Attila
2026. 11. 08. 12:29
Kirúgták Supka Attilát – „Sokan mondták, hogy nem dolgoznának ott, ahol Révész úr a főnök”
Supka Attila már nem a Kisvárda edzője Fotó: Kelet-Magyarország/Bozsó Katalin

A mostani második kisvárdai szerepvállalása azonban már jóval rövidebbre sikerült, ezúttal még a bajnokság feléig sem jutott el. Supka az augusztusi interjúban azt is elárulta, hogy már nem akart feltétlenül NB I-es vezetőedzőként dolgozni, Révész Attila felkérésére azonban nem tudott nemet mondani. Akkor a sportigazgató személyét az állandóság és a nyugalom biztosítékának nevezte.

Supka Attila már a vereség után sem szépítette a helyzetet

A Puskás Akadémia elleni vereséget követően Supka nem próbálta a balszerencsére fogni csapata sorozatos kudarcait. Amikor arról kérdezték, valamiféle átok sújtja-e a Kisvárdát, úgy felelt, hogy nem átok, hanem a jelenlegi realitás okozza a gyenge eredményeket.

A szakember elismerte, hogy csapata nem képes elegendő helyzetet kialakítani, a támadójáték hatékonysága pedig hetek óta komoly problémát jelent. A Puskás Akadémia elleni találkozó első fél órájának teljesítményét kifejezetten kaotikusnak nevezte.

A kétszeres magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes edző tehát távozik a Kisvárda éléről. Egyelőre nem tudni, ki követi Supka Attilát a kispadon.

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