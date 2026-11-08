Varga Barnabás megszólalt a Real Madrid elleni fájó vereségről
Az utolsó pillanatokban veszítette el a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést az AEK Athén, amely a 92. percben kapott góllal maradt alul 3-2-re. A görög csapat magyar válogatott csatára, Varga Barnabás szerint akár pontot is szerezhettek volna a spanyol sztárcsapat ellen. A korábbi ferencvárosi támadó a fájó vereség ellenére úgy véli, önbizalmat meríthetnek a Real Madrid elleni teljesítményükből.
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