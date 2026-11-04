Tévhír terjed Varga Barnabásról a spanyol sajtóban a Real Madrid elleni BL-meccs előtt

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Sérültnek nyilvánították Varga Barnabást a spanyol sajtóban a szerdai AEK Athén–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt, csakhogy a magyar válogatott csatár az UEFA szerint a kezdőcsapatban is helyet kaphat. Varga Barnabás a BL ligaszakaszában még nem szerzett gólt, most pedig annak a Real Madridnak a kapuját veheti célba, amely ellen az AEK egyik legendás magyar csatára, Esterházy Márton 1985-ben emlékezetes győzelmet ünnepelhetett.

Szalay Attila
2026. 11. 04. 6:37
Tévhír terjed Varga Barnabásról a spanyol sajtóban a Real Madrid elleni BL-meccs előtt
Varga Barnabás a Real Madrid ellen készülhet Fotó: MENELAOS MYRILLAS Forrás: SOOC

A magyar válogatott korábbi csatára 1984-ben igazolt az AEK-hoz, ahol hamar a szurkolók egyik kedvencévé vált. A Real Madrid elleni győzelem különösen emlékezetes maradt számára, hiszen a mérkőzést testvérei, köztük Esterházy Péter író is a helyszínen tekintették meg.

Esterházy Péter később az Utazás a tizenhatos mélyére című könyvében is megörökítette az athéni élményeket. Szellemesen idézte fel, hogy a spanyol válogatott Míchel mennyire nehezen boldogult öccsével, miközben a Real Madrid másik sztárja, Emilio Butragueno próbálta vigasztalni csapattársát.

A történetet szeptemberben lapunknak maga Esterházy Márton is felidézte. Azt mesélte, hogy Athénban szinte elképzelhetetlen népszerűség övezte, már az első edzésére ötezren látogattak ki, és negyven évvel később sem feledkeztek meg róla a görög fővárosban.

– Negyven éve eljöttem, de nem felejtettek el. Nagy büszkeség nekem, hogy van rólam négy-öt fotó az új stadion múzeumában is – mondta Esterházy.

Most újabb magyar csatár készülhet a Real Madrid ellen az AEK mezében: Varga Barnabás.

Varga BarnabásAEK AthénReal MadridSzóljon hozzá!

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