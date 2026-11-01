Juárez a VAR-rendszert kritizálta, Erős Gábor Horváth Ferencet haragíthatta magára
A labdarúgó NB I 12. fordulójában az ETO FC hazai pályán kétgólos hátrányból pontot mentett a Vasas ellen, a 90. percben alakult ki a 2-2-es végeredmény. Efraín Juárez, a győriek vezetőedzője a VAR-rendszert kritizálta a meccs után, Erős Gábor, a Vasas szakvezetője a kimaradt helyzetek miatt kesergett.
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