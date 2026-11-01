Verstappen büntetésének súlyos következménye lehet, reagált a hétvégén kirúgott pilóta

Hamilton indul az élről, a beteg Antonelli világbajnok lehet

A Mexikóvárosi Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 21.00-kor kezdődik. Az élről Lewis Hamilton indulhat, aki a 2023-as Magyar Nagydíj óta először ünnepelhetett rajtelsőséget. Hamilton mellől az első sorból George Russell (Mercedes) vág neki a futamnak, nekik van még elméleti esélyül arra, hogy elodázzák a bajnokavatást.

A Mexikóvárosban betegséggel küzdő Kimi Antonelli a negyedik helyről indulhat, ennek a megtartása is bőven elég lenne vasárnap a Mercedes olasz versenyzőjének ahhoz, hogy már ezen a hétvégén minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka legyen.

Lewis Hamilton 105-re javította a rajtelsőség-rekordját, de ez volt a sorból az első, amit a Ferrari volánja mögött ért el.