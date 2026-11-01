Verstappen büntetésének súlyos következménye lehet, reagált a hétvégén kirúgott pilóta

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Lewis Hamilton (Ferrari) több mint három év után szerezte meg az első rajthelyet Forma–1-es időmérőn, ő indulhat az élről a vasárnapi Mexikóvárosi Nagydíjon. Max Verstappen (Red Bull) még egy pénteki incidensért kapott egy rajthelyes büntetést, annak másik résztvevője, Liam Lawson (Racing Bulls) rosszabbul járt, az időmérő után kizárták. Verstappen csapattársa, Isack Hadjar meglökött egy szurkolót, míg Esteban Ocont a versenyhétvége közben rúgta ki a Haas. A vb-cím kapujában lévő Kimi Antonelli (Mercedes) betegséggel küzd.

Koczó Dávid
2026. 11. 01. 7:34
Verstappen büntetésének súlyos következménye lehet, reagált a hétvégén kirúgott pilóta
Max Verstappen és Liam Lawson összeütközött Mexikóban, akár ez is dönthet a Red Bull fiókcsapatának jövő évi üléséről Fotó: NurPhoto via AFP/Marcel van Dorst

Hamilton indul az élről, a beteg Antonelli világbajnok lehet

A Mexikóvárosi Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 21.00-kor kezdődik. Az élről Lewis Hamilton indulhat, aki a 2023-as Magyar Nagydíj óta először ünnepelhetett rajtelsőséget. Hamilton mellől az első sorból George Russell (Mercedes) vág neki a futamnak, nekik van még elméleti esélyül arra, hogy elodázzák a bajnokavatást.

A Mexikóvárosban betegséggel küzdő Kimi Antonelli a negyedik helyről indulhat, ennek a megtartása is bőven elég lenne vasárnap a Mercedes olasz versenyzőjének ahhoz, hogy már ezen a hétvégén minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka legyen.

Lewis Hamilton 105-re javította a rajtelsőség-rekordját, de ez volt a sorból az első, amit a Ferrari volánja mögött ért el.

Max VerstappenLiam LawsonRed BullEsteban OconLewis HamiltonSzóljon hozzá!

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