„Engem itthon csúnyán átvertek” – a magyar futball szembenézése a valósággal

Mindez az Aranycsapat korszakában csúcsosodott ki, majd az 1956 utáni években Puskás a Real Madridban, Kubala, Kocsis és Czibor pedig a Barcelonában játszott.

Mai fejjel szinte felfoghatatlan, hogy egy El Clásicón mindkét csapatban legyen magyar játékos. Pedig a horvátok például nemrégiben is átélhették ezt, amikor Modric és Rakitic játszott egymás ellen

– fogalmazott Dénes Tamás a könyvbemutatón.

Csakhogy Puskásék spanyolországi sikereiről Magyarországon alig lehetett olvasni, mert nem passzoltak az akkori politikai rendszer képéhez. Pedig egész sportlapokat megtölthettek volna a történeteikkel.

A kudarc, amely megnyitotta Nyugat kapuit

Szabó Tamás a könyvbemutatón 1979-et nevezte meg egyfajta fordulópontként: ekkor kezdett felemelkedni a magyar futball vasfüggönye, és az egykori tanítómesterek utódai már tanulni indultak Nyugatra. Ehhez az 1978-as argentínai vb kudarca is kellett, ahol a magyar válogatott valamennyi mérkőzését elveszítette. Fazekas László szerint azonban a bukásnak váratlan következménye lett.

Ha Argentínában sikerrel járunk, folytatódott volna a Kutas-korszak, és nem megyünk külföldre. Ebben egészen biztos vagyok

– idézi a könyv.

Az MLSZ élére 1979 elején Szepesi György került, akinek közbenjárásával Bálint László 1947 óta első magyar válogatottként, hivatalos engedéllyel szerződhetett külföldre. A ferencvárosi védő eredetileg az Ajaxhoz készült, de a holland hatóságok nem adtak neki munkavállalási engedélyt. Végül egy váratlan találkozásnak köszönhetően a Báró a belga FC Bruges-nél kötött ki, amellyel már az első idényében bajnoki címet szerzett.

Külföldön derült ki a keserű igazság

Szepesiék terve ígéretes volt: a magyar játékosok tanulják meg Nyugaton a profizmust, majd hozzák haza és adják tovább a megszerzett tudást. Csakhogy ebből évtizedeken keresztül alig valósult meg valami. Szabó Tamás szerint a könyvhöz készített interjúk visszatérő eleme volt, hogy a légiósok csak külföldön szembesültek a hazai képzés hiányosságaival. Korsós György már említett szavai mellett Urbán Flórián története is ezt példázza.