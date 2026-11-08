– Megfelelő szakmai háttérrel és támogatással én mindenképpen el tudnám képzelni újra az NB I-ben – jelentette ki a DVTK korábbi sportigazgatója.
Ritka alázat a magyar futballban: „Nem pozíciót keres, nem a korábbi státuszába kapaszkodik”
Korábban a Zalaegerszeg és a Paks vezetőedzőjeként is dolgozott az NB I-ben, jelenleg azonban 14 éves gyerekeket tanít futballozni Waltner Róbert. A korábbi magyar válogatott csatár a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián vállalt munkát. A DVTK korábbi sportigazgatója, Horváth Csenger szerint Waltner hozzáállása ritkaság a magyar futballban, hiszen nem a korábbi státuszába kapaszkodik, hanem dolgozik.
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