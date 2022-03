Híres emberek, akik máig megmagyarázhatatlanul tűntek el

Rudolf Diesel

Az öngyulladó belsőégésű motort Rudolf Diesel találta fel 1913. szeptember 29-én, amikor a Dresden nevű gőzös fedélzetén utazott Antwerpenből Angliába, hogy látogatást tegyen egy londoni cégnél és egy ipswichi gyárban. A francia születésű német mérnök aztán a jókedvűen elfogyasztott vacsora után este 10 órakor nyugovóra tért. Ezután senki nem látta többé, a kabinja üres volt, az ágyában senki sem aludt.

A hajó úgy futott be a harwichi kikötőbe, hogy ő nem volt ott.

Tíz nap múlva egy holland hajó legénysége egy férfi holttestére bukkant az Északi-tengerben, a norvég partok közelében. A test bomlása már előrehaladott állapotban volt, így miután elvették a személyes tárgyait, a holttestet visszadobták a tengerbe.

Rudolf Diesel (Fotó: Wikipédia)

Rengeteg elmélet született a mérnök rejtélyes haláláról, akinek találmányai és szabadalmai ellenére anyagi gondjai voltak, bár a halálát megelőző időszakban rámosolygott a szerencse.

Néhányan öngyilkosságot sejtettek rejtélyes halála mögött, ám ezt hamar elvetették. Olyan híresztelés is napvilágot látott, mely szerint egyes kőolajcégeknek nem volt túl szimpatikus, hogy mérnökként a növényi származású olajokat részesítette előnyben. Emellett arról is beszéltek, hogy az értékes szabadalmaival egyre inkább Angliát támogató mérnök halálában a német titkosszolgálat keze is benne lehetett – sorolja a Life.hu.

Akárhogy is történt, Rudolf Diesel halála örök rejtély marad.

