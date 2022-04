Egészen furcsa szokásokat kell Katalin hercegnének betartania

Embertelennek tűnő szabályok sokaságát kell betartania a királyi családhoz tartozó összes nőnek. Az életük így közel sem tündérmese, bár sokan cserélnének mondjuk Katalin hercegnével, jó tudni, mik azok a szabályok, amik ha nem mennek, esélyed sincs arra, hogy megfelelj a protokollnak – olvasható a Borsonline cikkében. Mindamellett, hogy a királyi udvar tagjainak percre pontosan be van osztva az idejük, vakációra vagy egy egyszerű vacsorára is csak hosszas előkészületek után mehetnek el, de még az olyan apróságokra is figyelniük kell, mint a frizura, testtartás, körmök, táska, és még megannyi szabály létezik, amikről még csak nem is álmodnánk.