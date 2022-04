Újra jegyben jár Hollywood álompárja

Nem is várt egyikük sem túlságosan sokáig arra, hogy újabb viszonyba kezdjen, Lopez alig három nappal az elhalasztott esküvőt követően már Marc Anthonyval randizott, akivel 2004 júniusában össze is házasodtak.

Hasonlóan tett Affleck is, aki Jennifer Garnerrel házasodott össze, akivel 13 évig együtt is maradt, és akivel három gyereke is van. A válásra 2018-ban került sor. Lopez ennél kevesebb ideig, 10 évig bírta Anthonyval, akinek ikreket szült. Az énekesnő 1997 és 1998 között Ojani Noa, 2001 és 2003 között pedig Cris Judd felesége is volt.

Az eredeti cikk ITT érhető el.

Borítókép: Ben Affleck és Jennifer Lopez távozik a velencei Lidóról a 78. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon 2021. szeptember 10-én. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Claudio Onorati)