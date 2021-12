Alig egy héttel a csinnadrattás rajt után – „Legyen egy alternatív köztársasági elnök, akit nem a Fidesz–KDNP 133 bátor képviselője választ meg, hanem 6-800 ezer civil, magyar állampolgár” – a szervezők leállították a baloldali miniszterelnök-jelölésre hajazó államfőjelölő választássorozatot. (Pedig már patinás nevek is előkerültek: Dobrev Klára, Pálinkás József, Majtényi László, Horváth Aladár…) A szervezők taktikai okokkal magyarázták a lefújást: „Az államfői szimpátiaszavazás keltette esetleges figyelemmegosztással nem kívánjuk veszélyeztetni az ellenzék közös programjának, a közös lista állításának és a kampánynak a sikerét stb.” (Meg az is lehet, hogy egy kicsit bezavart a Városháza-gate – P. Gy.)

A 24.hu. arra a közleményre hivatkozik, amelyet a Civil Államfő-jelölési Bizottság nevében Magyar György elnök, valamint Fleck Zoltán, Kaltenbach Jenő, Lattmann Tamás, Mérő László és Szepesházi Péter bizottsági tag írt alá. Közülük a minap Fleck Zoltán a Hírklikknek is nyilatkozott (a jogtudós korábban azzal vált ismertté, hogy kijelentette: egy 2022-es ellenzéki győzelem után „időlegesen le kell mondanunk a jogállam tiszta érvényesüléséről”), az „ötletgazda” most arról beszélt, bár az államfő-jelölési kezdeményezést elhalasztják, a szimpátiaszavazást feltétlenül meg fogják tartani. Hogy ez konkrétan mit takar, azt nem árulta el. Amennyiben azon is ilyen Dobrev, Majtényi és hasonló figurák indulnak, újra beigazolódik Orbán Viktor két évvel ezelőtti jóslata: „Némi humor és vidámság hiányzik csak, de arról majd a magyar ellenzék gondoskodik.”

Borítókép: Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke és Magyar György ügyvéd a baloldal XV. kerületi kampányzáró rendezvényén, 2019. október 12-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)