Fogást keresgél

Ismét szatirikus énjével áll elő Lendvai Ildikó, a szocialisták ciklusokon átívelő nagyasszonya. (Elolvasván bejegyzését mélyen egyetértettem a kommentelővel: „Akkor már inkább Bangóné – ő legalább nem akar vicces lenni.”) Szerzőnk ezúttal is a kormányoldalon keresett fogást, jelesül a március tizenötödikére tervezett újabb békemeneten: „Tartsanak ki, már alig hetvenet kell aludni!” – buzdít Ildikó, aki valószínűleg hálás témát lát az esemény kifigurázásában, hiszen az annyira röhejes… „Hétszázezer embert várnak – írja –, ebből biztosan tudni, hogy a szervezők a végén hivatalosan legalább 800 000 résztvevőt jelentenek be […], szerintem az idén akár Trump is eljöhet, ő már bejelentette, Orbánnak drukkol, és amióta megbukott, már jobban ráér.”

Lendvai Ildikó (ő csapatával már tizenkét éve megbukott és Trumpnál is jobban ráér) a jelek szerint nem tülekedett, amikor a sütnivalót porciózták. Nem érzi szegény, mennyire reménytelen egy ilyen békemenet-mószerolásból jól kijönni. Még egy karon ülő ifjú is séróból megkontrázhatná: és a néni azt is megszámolta, hányan voltak azok a bohóc bácsik október 23-án ott, az Andrássy út végén? A tizennyolc felettiek meg mondjuk, arról érdeklődhetnének: no és a Pride-riszálásig mennyit kell aludni, kiskezitcsókolom, arról is lesz cikk?

Én csak arra lennék kíváncsi, vajon az ellenzék szervez-e újabb éhségmenetet? És ha igen, ott lesz-e a kétszázmilliós Simon Gábor exalelnök úr is? Vagy ő már jóllakott?

Savanyú a szőlő, kedves asszonyom, az orcáján is látni. Keserűségét cinizmusba fojtja, hisz ön ne tudná, hogy áprilisban jön az újabb zakó. Kell még valamit mondanom, Ildikó?

