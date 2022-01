Folytassa, Berg!

Ahogyan várható volt, a szerdán bejelentett élelmiszerárstop sem nyerte el az ellenzék tetszését – de hát ők ilyenek, nehéz eltalálni a vágyaikat. (Talán egyedül a nehéz felfogású, bősz Jámbor András lelkendezett, ő más termékek árát is befagyasztotta volna – gondolom, majd megkapja a magáét Fletótól.) A hőbörgők közül is kiemelkedik a „szabad piacgazdaság iránt elkötelezett” momentumos Berg Dániel. „Felháborítónak és károsnak tartom, hogy a kormány a legsötétebb kommunista időket idézve nyúl bele a piac működésébe” – kapkodta a levegőt Cseh Katalin férje, aki azt is hozzátette, mindez arra mutat, hogy az országot gazdasági és szociális összeomlás veszélye fenyegeti, lám, a Fidesz kvázi háborús intézkedésekhez nyúlt békeidőben.

Nem is tudtam, hogy Berg politikus, aki 1988-ban New Yorkban született (és életének nagyobbik részét ott is töltötte), ilyen jól tudja, milyenek voltak a legsötétebb kommunista idők Magyarországon. Mindenesetre gáláns gesztus, hogy az Amerikából jött ifjú mindezt megosztja velünk, bennszülöttekkel. Magam akkor találkoztam először Berg Dániel nevével, amikor az előző választáson, 2018-ban a Momentum egyéni jelöltjeként Somogy megyében megmérette magát, és lett tökutolsó (1,67 százalék). Meg az is emlékezetes maradt, mikor nemrég, az előválasztási cirkusz során pártja úgy mérlegelt, hogy Danit – a választók mellőzésével – visszalépteti a még sármosabb Tordai Bence (Párbeszéd) javára. (Vagyis demokratikusan megoldották, levették a terhet a választók válláról.)

Hogy jót is mondjak Berg emberről: személyisége klappol a pártvezetéshez. Nincs egyedül.

Borítókép: Berg Dániel (Fotó: Facebook)