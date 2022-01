Zúg, hogy észrevegyék

„Ha mi nem lennénk, nem lenne haladó, XXI. századi gondolat a parlamentben” – nyilatkozta néhány éve Szél Bernadett, a Lehet Más a Politika akkori társelnöke. Azt is hozzátette, hogy az LMP kész arra, hogy fenekestül felforgassa az egész rendszert. Végül csak önmagát forgatta fel a párt, amely attrakció nyomán viszont magát a megmondóasszonyt is kivetette kebléből a zavaros felekezet. Időközben a leleményesnek szánt elnevezésről – Lehet Más a Politika – is kiderült, szimpla hülyítés. Gladiátorai semmiben sem különböznek a hatalomért teperő többi felekezettől. A nagyközönség egy idő után körberöhögte vagy megadóan nézte az erőlködő zöld embereket: nem baj, majd megkomolyodnak… Bernadett asszonynak a jelek szerint ez nem sikerült.

A kudarc nem szegte kedvét hősnőnknek, Szél azóta is ott zúg, ahol esélye lehet arra, hogy észreveszik. Legtöbbször a Facebookon. Minap például ezt olvashattuk tőle: „Így, egyben bemutatva az elmúlt időszakot, nagyon durván nyilvánvaló, lépésről lépésre, kottára ugyanazt csinálja Orbán, amit Putyin. És nem állna meg félúton. Emlékezzünk, a létező legerősebb jogosítványokat szerezte meg, mondván, hogy »gyors és hatékony« intézkedéseket akar tenni a járvány miatt, lett belőle minden létező véleménynyilvánítás korlátozása…”

Érdekes ugyanakkor, hogy Szél Bernadett „minden létező véleménynyilvánítás-korlátozás” dacára világgá röpítheti a maga sületlenségeit, nem viszi el a nagy fekete autó. Nem mondhatja el ugyanezt Márki-Zay Péter, akinek szólásszabadságát erősen korlátozza az Apró-villa fura ura.

Akkor most mi van?

Borítókép: Szél Bernadett (Fotó: MTI/Kovács Tamás)