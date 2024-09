Által ment a Tiszába

Hírértéke ugyan nincs, de remek szimbólum: ha ma lenne a választás, a Tisza Pártra és Magyar Péterre voksolna a korábban Momentum-, illetve Jobbik-majmoló Pankotai Lili szabadságharcos és amatőr nyelvész. A Klubrádiónak nyilatkozó ifjú aktivista megerősítette, továbbra is a politikában kíván tevékenykedni, jól érzi magát a barikádokon. (Már 13 évesen részt vett szülei választási döntéseiben, a 2018-as voksoláson például arra kérte őket, a Momentumra szavazzanak, listán pedig a Jobbikot támogassák.) Beszélt védjegyévé lett folytonos ékes káromkodásáról is.

Szerinte a trágárkodás a magyar kultúra elidegeníthetetlen része, sőt helye van a színpadon is. Akkor szép a magyar, ha ordenáré!

Emlékezetes, Pankotai Lili évek óta diáktüntetések állandó szereplője, szervezője és – legfőképp – trágár felszólalója. (Szózatain még a békebeli kocsisok is elpirulnának, dőlnek belőle a cifra szólelemények.) Tavaly Lili kapta a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) által alapított Szabad-díjat a 18–25 évesek kategóriájában; a TASZ azért érezte fontosnak a díjat, mert „e korosztály tud hitelesen és friss szemmel szólni a fiata­lokhoz”. Ordenáré Lili a díj átvételekor megköszönte az őt eltanácsoló volt iskolájának, hogy megmutatták neki, milyen nem szeretne lenni.

Korábban Donáth Anna Momentum-elnök is ékesen szólt a penetráns bakfisról: „Le a kalappal Lili előtt, felkötheti a gatyáját minden mai politikus! – nyilatkozta. – Lili hozzáállása, felkészültsége példa az egész generációja számára.” („Felkészültségéről” csak annyit, még a káromkodását is telefonról olvasta.)

Szóval a Jobbik és a Momentum után mostantól a kanyargó Tisza… Gyönyörű pályaív.