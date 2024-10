Bogaras Párbeszéd

Jó ideje tudjuk, hogy Európa pihent agyú vezetése azon fáradozik, rávegye a kontinens lakosságát mindenféle tücskök, bogarak, lárvák és egyéb csúszómászók fogyasztására. Az Európai Bizottság felkentjeinek szilárd meggyőződésük, csak így csökkenthető a túlzott hús- és tejtermékfogyasztás. A rovarevés egyébként is egészséges, a tücsöknek például rendkívül magas a fehérjetartalma és értékes Omega3 zsírsavakkal is rendelkezik. A hülyeségben rendre élenjáró Németországban már árusítják is a rovarporral dúsított tésztaféleségeket. Eddig mindössze az európai vándorsáska és a lisztkukac szerepelt a sűrítő- és kötőanyagként élelmiszerekbe keverhető alapanyaglistán, újabban viszont már pékárukba, tésztákba, gabonaszeletekbe, szószokba, burgonyatermékekbe, levesporokba és csokoládétermékekbe is belemixelhetők a különféle rovarok, bogarak, kukacok. (A britek 23 millió font támogatást kapnak a multinacionális cégektől, amelyek évente hétmilliárd fontos bevételt remélnek a kukacos néphülyítéstől.)

Idehaza a párttabellán láthatatlan Párbeszéd áll a rovarfogyasztás népszerűsítésének élén. Szószólójuk, Szabó Rebeka, az ismert szénalapátoló minap a parlamentben arról beszélt, hogy nem ördögtől való a rovarfehérje élelmiszeripari felhasználása, mindnyájan hozhatnánk áldozatokat – mondjunk le például a reggeli felvágottról. Ha tényleg Magyarország kapja meg az állatjólétért felelős uniós biztosi posztot, az hatalmas lehetőség lenne arra, hogy a hazai állatvédelem gyakorlatát rendbe téve, hiteles példával – rovarreggeli – állhasson oda Magyarország az európai reformok élére.

Szerintem ettől az ötlettől nem nő a Párbeszéd-tagság.