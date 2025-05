A szomjas vendég, aki a csapszékbe rúgtat lovával, mint a vadnyugaton

Lóval, egy mutatós sárgával tért be egy férfi minap a kecskeméti a Fekete Macskához (Black Cat) címzett fogadóba – írja a vármegyei hírportál. Videón is látni, amint a szomjas vendég a csapszékbe rúgtat lovával, mint a vadnyugaton. (Bár a pultig ott sem szokás bevinni a paripát.) Tekintve, hogy az ivó közvetlenül a város közepén áll, az eset komoly feltűnést keltett. A rendőrség is a helyszínre érkezett, részleteket azonban – előállították-e az elkövetőket, ittas volt-e a ló vagy a lovas? – nem sikerült megtudnia a portálnak. Sok éve én is hírt adtam egy hasonló történetről. Ott az volt a sztori, hogy egy tapolca-diszeli férfiember egy hajnalon lóval ment haza, a panelház tizedik emeletén található hajlékába. El lehet képzelni a szomszédok riadalmát az éktelen patacsattogásra, nyerítésre. Ki is hívták mindjárt az ügyeletes rendőrjárőrt, terelné el mielőbb a behatoló lovat. Jött is a járőr tüstént, megállapította, valóban egy illetéktelen ló tartózkodik a tizedik emeleten, vagyis hát nem vakriasztás történt. Azt is jegyzőkönyvbe vette, hogy a ló tulajdonosa határozottan be van rúgva (a ló nem), már az is csoda, hogy fel tudott menni a tizedikig. Ezek után mind a lovat, mind a lovasát őrizetbe vették, utóbbi ellen eljárást kezdeményeztek.

Az igazi bonyodalom azonban csak ezután kezdődött: milyen jogcím alapján induljon eljárás az ittas panellovas ellen? A Btk. ugyanis nem rendelkezik hasonló esetekről. Kutyát, macskát állampolgári jogon föl lehet vinni a tizedikre (legföljebb a póráz vagy a szájkosár használatát kérik számon), lóügyben viszont nagy a joghézag. Végül ejtették az ügyet. A ló jóízűt nyerített, a lovas (egy időre) kijózanodott.