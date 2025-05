Azért akad még nemzetben gondolkodó baloldali magyar politikus… Ki is lóg alaposan a sorból Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke, aki a minap azt mondta a Hír TV-ben: addig kellene fellépni a nemzeti szuverenitás védelmében, amíg nem késő. Ő bizony támogatná Magyarország uniós kilépését. Brüsszel ugyanis képtelen elfogadni, hogy az Orbán-kormány nem enged az igazából. Az orosz–ukrán háború kapcsán is sarkos Thürmer véleménye. Szerinte az oroszoktól nem lehet elvitatni az ősi területeikhez való jogukat. A Munkáspárt a béke mellett áll, mondja, béke azonban csak úgy lesz, ha az érdekelt felek szempontjait is figyelembe veszik. Nekünk egyébként nem érdekünk egy erős Ukrajna. Nekünk az az érdekünk, hogy legyen egy kapunk Kelet felé. Merészen kimondja: „A mostani formában nincs szükség Ukrajnára, ez az állam egy kitaláció.”

Azon a korábbi kijelentésén is fölkaptuk a fejünket, hogy a magyarok bölcsen döntöttek, amikor 2010-ben elküldték az MSZP–SZDSZ-bandát a hatalomból. A rendszerváltás utáni szocialista kalandorkormányok ugyanis multiközpontú liberális gazdaságpolitikát képviseltek, vagyis a szó legszorosabb értelmében manipulálták az embereket. Thürmer szerint nyilvánvaló: a liberális elit a nyílt társadalom eszméjének erőszakos terjesztésével a nemzetállamot akarja legyengíteni. Neki viszont meggyőződése, hogy a baloldal, ha tisztességes, egyben nemzeti is. Ejha, mondhatnánk, de nem mondjuk, hiszen Thürmer mindig ilyen volt, szemernyit sem változtatott nézetein a rendszerváltás óta. Semmi kacskaringó. Nyomon beszél, még ha nem is mindenben ért vele egyet az ember.

Bizony mondom néktek, kellene egy Thürmer Gyula a magyar Országgyűlésbe!