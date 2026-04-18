Eufóriában van

magyarország zeneakadémia orbán viktor 2026. 04. 18. 5:59
Schiff András zongoraművész elfogadta Karácsony Gergely főpolgármester budapesti meghívását, s a tervek szerint nagyjából az új kabinet megalakulásával egy időben koncertet is ad. A Magyarországról 1979-ben emigrált előadó 2000 óta él Angliában (először Ausztriában telepedett le, ám az ottani szélsőjobbtól megriadva átköltözött a szigetországba); noha 2012 óta nem járt itthon, számtalan alkalommal nyilvánosan elítélte Orbán Viktor „autoriter uralmát”. 2011 elején még azt is javasolta, vegyék el Magyarországtól a soros EU-elnökséget. Többször úgy nyilatkozott, amennyiben nem változik a kormányfő személye, ő nem lép magyar földre, itt ugyanis „a politikai légkör aggasztóan hasonlít az 1940-es évekéhez, tombol a rasszizmus és az antiszemitizmus”. Arról nem beszélt, a megnövekedett nyugat-európai antiszemitizmus aggasztja-e. (Én megkérdeztem volna a rettegő művésztől, mit gondol, vajon miért épp az „antiszemita” Magyarországon játssza esedékes futballmérkőzéseit a háborúban álló izraeli válogatott?)

2013-ban maga Orbán Viktor hívta meg a felújított Zeneakadémia megnyitójára, ám művész úr nem jött el. Még mit nem! Egy antiszemita országba?

(Amerikában sem lép fel, ijesztőnek tartja, hogy Donald Trump rendre csodálatát fejezi ki Orbán Viktor iránt.)
A Klubrádiónak nyilatkozó Schiff Andrást egyébként Kínában érte utol a portál (az ottani diktatúrával nincs gondja), onnan üzente: eufo­rikus állapotban van, nagyon boldog, s reméli, azok a csúnya dolgok, amiket az Orbán-kormány művelt, megszűnnek. Mert ő bizony az elmúlt tizenhat évben nagyon sokszor szégyellte magát Magyarország miatt. 
Én Schiff Andrással vagyok ugyanígy.

