Rendkívüli

Döbbenetes öngól, összesen öt kihagyott kísérlet a 11-es párbajban a Hollandia–Marokkó mérkőzésen

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Tollhegyen

Szózat a kukából

Még a Tiszának sem kell a jutalomfalatra spekuláló bagázs.

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Pilhál György
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momentummagyarországszilas kincső 2026. 06. 30. 5:59
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