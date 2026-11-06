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Tollhegyen

Egymagában, szál gitárral

Küldetéses ember – írja Tolcsvay Béláról misztikus életrajzi könyvében (Megnyittatott…) Csűrös Csilla, és aligha téved.

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Pilhál György
Egymagában, szál gitárral
2026. 11. 06. 4:20
Fotó: Pesti Tamás
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Jó évtizede egy augusztusi estén a – Béres Melindával közösen alkotott – Ég Ígérő Fa zenés darab máriaremetei ősbemutatóján magam is ott voltam a zsúfolt templomkertben. Odafent vihar készülődött, idelent a teremtő harmónia éneke szólt a Földre született lélek megpróbáltatásairól: feladat, kihívás, elbukás, újrakezdés, átkok, áldások… A darab egyik sorát még ott, a templomkertben lejegyeztem: „Az Ég Ígérő Fára / Fel kell neked menned! / A régi tudást, az égit, / Ott kell megszerezned!…

Talán erről is szól majd az Új Színház péntek esti gálája: Tolcsvay 80.

tolcsvay bélaki mit tud?éneklélekSzóljon hozzá!

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