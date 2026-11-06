Egymagában, szál gitárral

Jó évtizede egy augusztusi estén a – Béres Melindával közösen alkotott – Ég Ígérő Fa zenés darab máriaremetei ősbemutatóján magam is ott voltam a zsúfolt templomkertben. Odafent vihar készülődött, idelent a teremtő harmónia éneke szólt a Földre született lélek megpróbáltatásairól: feladat, kihívás, elbukás, újrakezdés, átkok, áldások… A darab egyik sorát még ott, a templomkertben lejegyeztem: „Az Ég Ígérő Fára / Fel kell neked menned! / A régi tudást, az égit, / Ott kell megszerezned!…

Talán erről is szól majd az Új Színház péntek esti gálája: Tolcsvay 80.