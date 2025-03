TikTok-diagnózis: komoly veszéllyel járhat az orvosok szerint

TikTok-diagnózis: a figyelemhiányos hiperaktivitási rendellenességgel (ADHD) foglalkozó népszerű TikTok-videókat az orvosszakértők másképp látják, mint a fiatal felnőttek – derül ki egy új tanulmányból, amely rávilágít a közösségi média szerepére az egészségről alkotott képünk alakításában.

A TikTok-diagnózis nem a legjobb módszer a hiperaktivitással, koncentrációs zavarokkal és impluzivitással együttjáró ADHD kezelésére Fotó: MyMed

TikTok-diagnózis: mi az ADHD és mik a tünetei?

A kutatók két, ADHD-re szakosodott klinikai pszichológussal 100 népszerű TikTok-videót vizsgáltak meg arról az állapotról, amit a koncentrálási nehézség, a hiperaktivitás vagy az impulzivitás jellemez.

A figyelemhiányos hiperaktivitási-zavar ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) neurológiai természetű veleszületett vagy fejlődési rendellenesség, aminek a hiperaktivitás, a feledékenység, a szétszórtság és a gyenge impulzuskontroll a legfőbb tünetei .

A két pszichológus úgy találta, hogy a videókban szereplő állítások kevesebb mint fele (48,7 százaléka) tükrözi csak pontosan az ADHD tüneteit a diagnosztikai kézikönyveknek megfelelően. A kutatók ezután több mint 800 egyetemi hallgatóval néztek meg 10 TikTok-videót; azokat, amelyeket a szakértők a legmegbízhatóbbnak, illetve a legkevésbé megbízhatónak tartottak. A PLOS One szakfolyóiratban megjelent tanulmány eltérést mutatott ki abban, amint a szakértők és ahogyan a diákok értékelték a videókat. A pszichológusok öt legjobbnak értékelt videójára a fiatalok viszonylag alacsonyabb, 2,8-as értékelést adtak a szakértők 3,6-os átlagánál. A diákok a legkevésbé megbízható videók közül 5-öt 2,3 pontra értékeltek, ami jóval magasabb, mint a szakértők által adott 1,1 és 1,5 közötti érték.

Mennyire megbízhatóak a TikTokon terjedő ADHD-val kapcsolatos tartalmak?

"Összességében ennek a tanulmánynak akad néhány fontos következtetése és kiegyensúlyozott képet ad a közösségi média hatásáról" - mondta Dr. Blandine French, a brit Nottinghami Egyetem tudományos főmunkatársa, aki nem vett részt a tanulmányban. "Aggodalomra ad okot, hogy ( e videók) nézői oktatási és támogatási forrásként támaszkodnak ezekre a tartalmakra. Márpedig e videók árnyaltsága, bizonyítékalapja és megbízhatósága erősen kérdéses. Ez most nem jelenti azt, hogy mindig rosszak, de rendkívül óvatosan kell bánni velük" - tette hozzá a szakértő.

Bal oldalon: Egészséges személy agyi aktivitása. Jobb oldalon: ADHD-ben élő személy agyi aktivitása. (Zametkin és mtsai., 1990) Fotó: Wikimedia Commons

A tanulmány szerzői azt találták, hogy a TikTok-diagnózis legnépszerűbb ADHD-videói nagyon népszerűek voltak, közel félmilliárd megtekintéssel.

A legtöbb videó azonban nem hivatkozott forrásra, és csak minden ötödik tartalomkészítő osztotta meg hitelesítő adatait a videóban.

Valamivel több mint egyharmaduk felsorolta őket a TikTok profiljában is. Azoknak a tartalomkészítőknek a 83,6 százaléka viszont, akik a videóikban nem jelöltek meg ellenőrizhető külső forrást, saját megélt tapasztalataikra hivatkoztak, míg 13,1 százalékuk életvezetési tanácsadóként nyilatkozott. A tartalomkészítők 1,6 százaléka számolt be arról, hogy terapeuta vagy tanácsadó de anélkül, hogy az ezt alátámasztó képzettségükre hivatkoztak volna és csak 1,6 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy képesítéssel rendelkező mentálhigiénés dolgozók. A kutatók szerint egyik felhasználó sem számolt be arról, hogy PhD, PsyD vagy MD diplomával rendelkezne. Az alkotók körülbelül fele reklámozott termékeket vagy kért valamilyen anyagi ellentételezést.

Milyen veszélyeket rejt a forrás nélküli információk terjedése?

Az öndiagnosztizált emberek sokkal gyakrabban nézték a pszichológusok által legalacsonyabbra értékelt TikTok-diagnózis videókat, mint azok, akik szakorvosi klinikai diagnózissal rendelkeztek. Dr. French szerint ez „érdekes, de potenciálisan aggasztó” jelenség. „Úgy tűnt, hogy a diagnosztizált csoport jobban képes különbséget tenni az információ minősége között, míg az öndiagnosztizáltak nem voltak képesek erre” – mondta Nottinghami Egyetem tudományos főmunkatársa, akit az Euronews Health idéz. A tanulmány korlátai közé tartozik, hogy a vizsgálati alany egyetemi hallgatók pszichológiai tanfolyamon vettek részt és többnyire nők voltak, a külső szakértők ezért óvva intenek az eredmények általánosításától.

A figyelemhiányos hiperaktivitási-zavar neurológiai természetű veleszületett vagy fejlődési rendellenesség Fotó: Wikimedia Commons

A tanulmányban megfogalmazott kifogásokkal kapcsolatban a TikTok szóvivője az Euronews Health-nek adott nyilatkozatában azt mondta, hogy a rövid formátumú videóalkalmazás "megbízható mentális egészségügyi információkhoz való hozzáférést biztosít a felhasználóknak", és ezzel kapcsolatban többek között a Cleveland Klinikától, az Országos Mentális Egészségügyi Intézettől és az Egészségügyi Világszervezettől származó információkra hivatkozott. Ehhez azonban azt is hozzáfűzte, hogy a TikTok arra ösztönzi a felhasználóikat, hogy kérjenek szakembertől tanácsot, amennyiben támogatásra van szükségük.

A tanulmány szerzői szerint a kutatás „kiindulópontot ad az ADHD TikTokon való ábrázolásának reális értékelésére.”

-A TikTok hihetetlen eszköz lehet a figyelem felkeltésére de van egy árnyoldala is" - mondta Vasileia Karasavva, a kanadai British Columbia Egyetem klinikai pszichológia doktora és a tanulmány vezető szerzője. "Az anekdoták és a személyes tapasztalatok erősek, de ha nincs kontextusuk, félreértésekhez vezethetnek az ADHD-vel és általában a mentális egészséggel kapcsolatban"- fűzte hozzá a szakember. A tanulmány mindenesetre fontos figyelmeztetés az áltudományos tartalmak kerülésére és a közösségi médiában terjedő dezinformációk kritikus kezelésére.

Ezek a veszélyei lehetnek a TikTok-diagnózis tartalmú videóknak:

szenzációhajhász és kattintásvadász áltudományos megközelítések veszélye,

a legtöbb videó nem hivatkozik ellenőrizhető külső forrásra,

a félrevezető információk veszélye.