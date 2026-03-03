3I/ATLAS: megvan, hogy honnan érkezhetett a titokzatos csillagközi látogató

A 3I/ATLAS annak ellenére, hogy a napközelségét elhagyva szédítő sebességgel távolodik tőlünk visszatérőben a csillagközi térbe, még mindig szolgáltat újabb érdekességeket.

3I/ATLAS: egy fémekben szegény távoli csillag gyermeke

A kutatók az objektum izotóparányait vizsgálták, és az ezt célzó megfigyelésekre még a 3I/ATLAS napközelsége idején került sor – írja az Ilf Science tudományos hírportál. A részletes analízis arra utal, hogy az intersztelláris üstökös a Tejútrendszer peremvidékén egy fémekben szegény csillag körül alakulhatott ki.

A 3I/ATLAS katalógusnevet kapott objektumot tavaly július elsején az Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ASPRS) riasztási rendszer csillagászai fedezték fel, amikor az ekliptikához viszonyítva alacsony szögű pályán lépett be a Naprendszerbe, amely végül visszavezeti a kozmosz mélységeibe. A pályaelemekből hamarosan megállapították, hogy a 3I/ATLAS a csillagközi térből érkezett üstökös, ami a 2017-ben felfedezett 1I/Oumuamua, továbbá a 2019-ben azonosított 2I/Borisov üstökös után a harmadik olyan objektum, ami a Naprendszeren kívülről érkezett.

Az asztronómusok ezt a viszonylag rövid időszakot a csillagközi látogató minél alaposabb tanulmányozására használták fel, számos értékes megfigyelési adatot gyűjtve a 3I/ATLAS-ról. Az objektum most nemrég érte el pályájának a Jupiterhez legközelebbi pontját, 0,35832 csillagászati egység (CSE) távolságra haladva el a Naprendszer legnagyobb bolygója mellett, ahonnan az Ikrek csillagkép felé véve az irányt tér vissza a csillagközi térbe.

A csillagászati egység (CSE) a csillagászatban, azon belül is az égi mechanikában alkalmazott és a Naprendszeren belüli távolságok kifejezésére használt távolságegység. Az eredeti definíciója szerint a csillagászati egység értéke a Föld Nap körüli pályája keringési sugarának kilométerben meghatározott értéke, ami a Nemzetközi Csillagászati Unió által elfogadottan egész pontosan 149 597870,7 kilométer, kerekítve pedig 150 millió kilométer.

Noha azt már pontosan tudjuk, hogy milyen irányban hagyja el a Naprendszert az objektum, de az, hogy vajon honnan érkezett mindeddig nyitott kérdésnek számított.

Egy kutatócsoport a 3I/ATLAS kémiai összetételét vizsgálva most azt állítja, hogy választ talált erre a kérdésre.

Az új tanulmányban az Edinburgh-i Egyetem Csillagászati Intézetének kutatója, Cyrille Opitom és tudóstársai úgy próbáltak választ találni a 3I/ATLAS csillagközi üstökös származási helyére, hogy vizsgálódásaikat az objektum napközelsége idején készített spektroszkópiai felvételekre fókuszálták.