Castaldo Erdélyben: Habsburg hatalom, árulás és Fráter György halála

Castaldo bevonul Erdélybe

A Castaldo-kódex titkai

Castaldo alakjának megítélését a modern történettudomány új források segítségével is vizsgálja. Különösen fontos ebből a „Castaldo-kódex”, amelyet a milánói Biblioteca Ambrosiana őriz. A kézirategyüttes jelentőségére elsőként az olasz kutató, Chiara Maria Carpentieri hívta fel a figyelmet, majd részletesebben Domokos György és Hegedűs Attila dolgozta fel. A kódex több olyan iratot tartalmaz, amelyek közvetlenül kapcsolódnak Castaldo erdélyi működéséhez, Fráter György halálához és a Habsburg-adminisztráció működéséhez.

A kéziratok között megtalálható Izabella királyné és Ferdinánd megállapodásának másolata, Fráter György lefoglalt vagyonának leltára, valamint egy különösen értékes, magyar nyelvű várlajstrom is. Ez az 1552-ben Déván készült dokumentum részletesen felsorolja az erdélyi várak fegyverzetét, hadianyagát és ellátmányát.

A forrás nemcsak hadtörténeti szempontból fontos, hanem nyelvtörténeti értékkel is bír, hiszen korabeli magyar katonai szókincset őrzött meg. A kódex arról is árulkodik, hogy Castaldo rendkívül szigorú és központosított katonai adminisztrációt próbált kialakítani Erdélyben, amely azonban jelentős terheket rótt a helyi társadalomra. Ez tovább fokozta a rendek és a lakosság ellenállását a Habsburg-uralommal szemben.

A Habsburg-hatalom erdélyi megszilárdításának kulcsszereplője volt Castaldo:

1. az volt a feladata, hogy katonailag biztosítsa Erdély és a keleti magyar területek Habsburg-fennhatóság alá kerülését. Jelenléte fontos lépés volt a Magyar Királyság újraegyesítésének kísérletében, még akkor is, ha ez végül nem járt tartós sikerrel,