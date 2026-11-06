Százharminc éve született a hős embermentő, Reviczky Imre ezredes

Igaz emberként viselkedett a világháború vérzivatarában is

Reviczky alezredes az első intézkedései egyikével leváltotta a szadista keretparancsnokokat és szigorúan megtiltott mindenféle önkényeskedést az alakulatánál. Bevezette, hogy a munkaszolgálatosokat is ugyanazok a kedvezmények illessék meg, mind az élelmezés, mind az egészségügyi ellátás, mind pedig a szabadságolások területén, mint a sorállományú katonákat.

A zsidó és román alárendeltjeit egyaránt az „uraim”, a „fiaim” vagy a „bajtársaim” megszólítással illette,

és biztosította számukra a hozzátartozóikkal való rendszeres kapcsolattartást is.

A legnagyobb emberséggel viseltetett a jogfosztott munkaszolgálatosokkal is Fotó: Horthy-korszakot Kutatók Társasága is

1944. március 19-e, az ország német megszállása után több ezer fiatalkorú, vagy éppen túlkoros zsidó férfit hívott be az alakulatához, hogy megvédje őket a májusban elkezdett tömeges deportálásoktól.

Hadi érdekekre hivatkozva többször is megtagadta, hogy embereket vezényeljenek el az alakulatától, akikre a biztos deportálás várt volna.

1944. október 15-e, Horthy kormányzónak a háborúból és a német szövetségből való sikertelen kiugrási kísérlete után, amikor a nyilasok vették át puccsszerűen a hatalmat, román alárendeltjeit menekülésre biztatta, és aktívan elősegítette, hogy a zsidó munkaszolgálatosai se kerülhessenek a németek vagy a nyilasok kezére.

A Szálasi-féle nyilas puccs után menekülésr biztatta az embereit Fotó: Bundesarchiv, Bild

1945 februárjában ezért a nyilasok „hűtlenség” vádjával letartóztatták, és a Sopronkőhidai fegyházba hurcolták. A neki szánt halálos ítéletet csak a Vörös Hadsereg gyors előretörése és a nyilasok nyugatra menekülése hiúsította meg. Reviczky Imre alezredest 1945-ben az új rendszer Honvédelmi Minisztériumának Igazoló Bizottsága hivatalosan is leigazolta, így ezredessé előléptetve tovább szolgálhatott a demokratikus hadseregben.

1949-ben a totális kommunista hatalomátvétel után azonban az embermentő ezredes mint „horthysta tiszt” gyorsan a Rákosi-diktatúra célkeresztjébe került; 1950. február elsejei hatállyal elbocsátották a hadseregből, majd a rá következő évben megfosztották a nyugdíjától is; a fiát, a szintén hivatásos tiszt Reviczky Ádámot pedig koholt vádakkal bebörtönözték.