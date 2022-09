A világgazdaság óriáspolipja (3. rész)

A német CDU jelenlegi elnöke, Friedrich Merz 2016 és 2020 között a németországi BlackRock Asset Management Deutschland AG tanácsadója és felügyelő bizottságának elnöke volt. A CDU-nak a 2021. évi választáson ugyan nem sikerült kormányra jutni, de Merz mint a legnagyobb ellenzéki párt vezetője, aki kiváló kapcsolati hálóval rendelkezik, így is befolyást tud gyakorolni a német politikára.

Első javaslata – vajon miért is – a borzalmasan drága és már alig fenntartható német nyugdíjrendszer átalakítására vonatkozott: egy ETF-alapú, adókedvezményes magánnyugdíj-kiegészítés bevezetése, amely természetesen a BlackRocknak is ínyére lenne. Ebből a példából is látható, mennyire veszélyes a politika és a nemzetközi pénzügyi tőke összefonódása egy ország demokratikus berendezkedésére. Mindig annak a nótáját húzzák, aki a pénzt adja!

A német Heise.de online magazin az amerikai politikai-gazdasági vetésforgót így ábrázolta:

Amerika kormányában már Obama és Trump idején is töltöttek be korábbi BlackRock-alkalmazottak fontos kormányzati pozíciókat. Joe Biden kormányában Brian Deese egyenesen a BlackRocktól ejtőernyőzött a globális fenntartható beruházások osztályvezetői székébe.

Egyidejűleg az elnök gazdasági főtanácsadójának szerepét is megkapta. Wally Adeyemo, aki Obama nemzetközi gazdasági kapcsolatokért felelős főtanácsadója volt, visszatért a BlackRockba Larry Fink irodavezetőjeként, majd 2014-ben az Obama Alapítvány elnökévé avanzsált. Biden pedig pénzügyminiszter-helyettesnek nevezte ki. ­Michael Pyle, a BlackRock globális beruházási stratégiájáért felelős vezetője ma Kamala Harris elnökhelyettes gazdasági főtanácsadója. Így működik a forgóajtó az amerikai politika és a pénzhatalmi elitet képviselő BlackRock között.

Joe Biden annak az államnak, Delaware-nek volt 1973 és 2009 között a szenátora, amely a pénzügyi szektor deregulálása után az ország legnagyobb pénzügyi oázisa lett, ahol a legtöbb levélszekrénycéget jegyezték be (kétszer annyit, mint a választásra jogosultak száma), ahol számos, az adóelkerülésben érdekelt nagyvállalat, bank székhelye található.

Természetesen itt van a BlackRock jogi székhelye is, míg az operatív központja New Yorkban található. Delaware állam egyik városát, Wilmingtont mini Luxembourgnak is hívják. Itt uralkodik a Biden klán.

Nem csoda tehát, hogy Joe Biden választási kampányát a BlackRock mellett a legnagyobb konszernek támogatták, mint az Alphabet Inc./Google, Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Netflix, J.P. Morgan Chase, Blackstone és a Walmart.

A BlackRock nemcsak Amerikában, hanem sok más országban is játszik a politika hangszerein, és az amerikai Federal Reserve mellett az Európai Központi Bank, az Európai Unió Bizottsága hivatalos tanácsadójaként is tevékenykedik. Természetesen itt is a nyugdíjpénztárakat vették célba. A BlackRock javaslata egy olyan Európa-szerte érvényes magánnyugdíj bevezetése (Pan-European Personal Pension, röviden: PEPP), amelynek készséges kezelője ő maga lenne.