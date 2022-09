Demokrata ukránok és kötelezettségszegő magyarok

Hazánkat a brüsszeli balliberális vezetés régóta vádolja kötelezettségszegéssel, és eurómilliárdok visszatartásával bünteti.

Tudjuk, hogy az igazi ok a nemzeti-keresztény elveket valló kormányunk nagy belpolitikai támogatottsága, valamint a kontinensszerte törvényerővel is nyomuló LMBTQ-propagandával, genderideológiával és a kártékony migránspolitikával szembeni magyar álláspont. Magyarország egy normálisan működő, polgárainak érdekeit szem előtt tartó uniós tagállam. Ennek ellenére évek óta az EU vezetésének a célkeresztjében áll. Nem úgy, mint Ukrajna, a „mintaállam”, amely tavaly a Transparency International szerint 180 ország közül a 122. helyen állt, egy sorban Zambiával, Gabonnal és Mexikóval, míg Európában a második legkorruptabb ország volt.

Ebben a történetben leginkább a sokat szenvedett ukrán népet sajnálhatjuk. És persze Afrika szegény országainak éhező lakosságát is – becslések szerint harmincmillió embert fenyeget alultápláltság vagy éhhalál −, akiknek a nyugati világ nem siet a megsegítésére, mert számára az ukrajnai háború mindent felülír.

A szerző író, újságíró

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizotság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kijevi megbeszélései után tartott sajtóértekezleten 2022. június 11-én. Ukrajna márciusban benyújtotta tagfelvételi kérelmét az Európai Unióhoz, miután Oroszország február 24-én megtámadta az országot (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)