Mindig árnyékban

„Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük.” És így.

„Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége, meg trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nektek nem kell tudni, segítette, hogy ezt túléljük.” No és persze így. (Kis színes a dologban, hogy ezek, akik annak idején „trükkök százaival” meg Joaquín Almunia biztos úr segítségével számolatlanul kapták a pénzt Brüsszeltől, ma azért szónokolnak az EP-ben, hogy Magyarország ne kapjon pénzt.)

Így, trükkök százaival őrizték meg nyomorult hatalmukat, eszeveszett országlásukat ezek a gátlástalan gazemberek („nem csináltunk semmit azon kívül, hogy visszahoztuk a kormányzás lehetőségét a sz…rból”), s így lettek a világ első hatalmon lévő árnyékkormánya.

Egy béna, minden hitelét, szavahihetőségét, tartását elvesztett árnyékkormány, amely hatalmon maradt. S a hatalmát meg is mutatta, mindjárt 2006 őszén. (Brüsszel pedig illedelmesen és szemérmesen félrenézett, nem szerette volna tudomásul venni a kilőtt szemeket, az eltörött csontokat, a félholtra vert megalázottak és megnyomorítottak hangját, hiszen összekötötték őket a „trükkök százai”. „A gombócot is megette, a bort is megitta, ki se végzik… egy brancs maguk…”)

Aztán eltelt négy év, és el lettek takarítva. Magyarország kinyitotta az ablakokat, szellőztetett, nagytakarított, port törölgetett, előbb visszaszerezte, majd kisuvickolta a családi ezüstöt, és négyszer egymás után, egyértelműen és félreérthetetlenül kinyilvánította, hogy soha többé nem akar egy gyékényen árulni ezekkel. (Az „értelmiség” ezekkel egy gyékényen áruló része nem számít, hiszen nem része, csak tagja a magyar nemzet nevű emberi közösségnek, s már az őszödi beszédet is megtapsolta, igazságbeszédnek nevezve azt, s ünnepelte érte Gyurcsányt. Olyan ez, mintha lett volna valaki annak idején Spártában, aki Ephialtész homlokára akarta volna tenni a babérkoszorút.)

Most, tizenhat év elteltével ugyanezek megvárták az őszödi beszéd évfordulóját, és bejelentették, hogy árnyékkormányt hoznak létre. S ugyanaz az „értelmiség” ugyanúgy tapsol nekik ezért.

Voltak már ezek hatalmon lévő árnyékkormány. Most árnyékkormány lettek – hatalom nélkül. De – és ezt el ne felejtsük soha! – megint csak hatalmat akarnak.

S ahogy a trükkök százai idején, Brüsszel most is velük van, ezeket akarja, ezeket szereti, ezeket segíti, újra itt vannak a trükkök százai, amelyek közül a legaljasabb, legbecstelenebb a Magyarországnak járó pénzek visszatartása mondvacsinált, hazug ürügyek alapján. Ezek tényleg egy brancs.