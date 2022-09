Árnyék, kormány meg a valóság

Rögtön fel is teszek egy kérdést: vajon a magyar demokrácia erőssége, avagy gyengesége az, hogy Gyurcsány Ferenc ma is a közélet része? Mi több, árnyékkormányról handabandázik a feleségével együtt. Nem is olyan egyszerű a válasz, merthogy mindkét eset mellett és ellen is szólhatnak érvek.

Árnyékkormány jogilag nem létezik. Nincs ilyen politikai kategória. Angliában igen, de úgy tudom, mi nem vagyunk brit állampolgárok. Hivatalos és jog szerint érvényes ellenzéki alternatíváról tehát szó sincs. Akkor miről van szó?

Súlyosságában először is arról, hogy Gy. F. és szélsőbaloldali szektapártja deklaratíve semmibe veszi az április 3-i választások eredményét. Pedig az ellenzéki összefogás nagyon el lett verve, listán például húsz százalékot vert a baloldali tömbre a Fidesz. És Orbán Viktornak van hárommillió szavazója. Gy. F.-nek a fele sincs meg. Most mégis önjelölt nemzetvezetőként tetszeleg. Aki fütyül a demokratikus népakaratra, és bizony szembefordul azzal. De ha Gy. F. ellenzékben sem képes jogkövető magatartásra, az alapvető demokratikus normák tiszteletben tartására, akkor mit művelne kormányon (már megint)? Jó kérdés.