A Putyin-mantra a múlté + videó

A magyar delegáció november 6-án este megérkezett Washingtonba, pénteken ül tárgyalóasztalhoz a magyar miniszterelnök és Donald Trump. A találkozó középpontjában a béketeremtés, az energiabiztonság, valamint a gazdasági és hadiipari együttműködés áll majd.

Pénteken ül tárgyalóasztalhoz Orbán Viktor és Donald Trump

Fotó: YOAN VALAT/POOL

A magyar miniszterelnök a fedélzeten arról beszélt:

Eddig az volt a mese, hogy amit mi csinálunk, az orosz érdekeket szolgálja.

Majd kifejtette hogyha az amerikaiakkal ugyanazért dolgoznak, „akkor lehet, hogy mégse az orosz érdekeket szolgálja, hanem szolgálhat egyetemes érdeket” vagy éppen a magyarok érdekét. „Sőt, lehet, hogy az amerikai elnök is úgy látja ezt, mint ahogy mi.”