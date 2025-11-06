Rendkívüli

Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében

Orbán ViktorWashingtonTrump-Orbán-csúcsMagyarországTrump

A Putyin-mantra a múlté + videó

A magyar miniszterelnök pénteken Washingtonban tárgyal Donald Trumppal, a megbeszélések középpontjában a béke, az energiabiztonság és a gazdasági együttműködés áll. A repülőúton Orbán Viktor kijelentette: ideje lezárni azt a mesét, hogy Magyarország orosz érdekeket szolgál ki. Hangsúlyozta, hogy ha az amerikaiakkal ugyanazon célért dolgoznak, az inkább egyetemes vagy magyar érdek. Szerinte a „Putyin-mantra” ideje lejárt, mert eddig is nevetséges vád volt, de mostantól végképp az.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 21:51
Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor
Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor Fotó: ALEXANDER NEMENOV Forrás: AFP
A magyar delegáció november 6-án este megérkezett Washingtonba, pénteken ül tárgyalóasztalhoz a magyar miniszterelnök és Donald Trump. A találkozó középpontjában a béketeremtés, az energiabiztonság, valamint a gazdasági és hadiipari együttműködés áll majd.

Orbán Viktor és Donald Trump
Pénteken ül tárgyalóasztalhoz Orbán Viktor és Donald Trump
Fotó: YOAN VALAT/POOL

 A magyar miniszterelnök a fedélzeten arról beszélt:

Eddig az volt a mese, hogy amit mi csinálunk, az orosz érdekeket szolgálja.

Majd kifejtette hogyha az amerikaiakkal ugyanazért dolgoznak, „akkor lehet, hogy mégse az orosz érdekeket szolgálja, hanem szolgálhat egyetemes érdeket” vagy éppen a magyarok érdekét. „Sőt, lehet, hogy az amerikai elnök is úgy látja ezt, mint ahogy mi.”

Azért nehéz egyszerre trójai falónak bekönyveltetni bennünket Moszkvában is, meg Washingtonban is

– emelte ki a miniszterelnök, majd kitért rá, hogy látja, hogy a liberális szakértők most szenvednek is ettől. 

Tehát az egész Putyin-mantra már a múlté. Ha Washingtonba megy az ember tárgyalni, nevetséges minden, az orosz érdeket szolgáló vádnak a hangoztatása. Eddig is az volt, de mostantól meg végképp

– hangsúlyozta.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor (Fotó: AFP)

Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

