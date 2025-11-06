Rendkívüli

Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében

Figyelő Top 200: díjazták a legnagyobb magyar cégeket, megvan, melyik lett az év vállalata

Több díjat is kiosztottak a Figyelő Top 200 gálán.

2025. 11. 06. 21:30
Idén is megjelent a Figyelő Top 200, Magyarország legnagyobb cégeit összesítő kiadvány, amely már 26 éve Magyarország legkiválóbb vállalatait, vállalatvezetőit gyűjti össze. A kiadvány mellett idén is megrendezték a Figyelő Top 200 gálát, hogy a szakmai zsűri díjazhassa a legjobbak legjobbjait.

A Figyelő Top 200 díjazottjai 2025-ben  Fotó: VG

Túrós-Bense Levente, a Világgazdaság és a Mediaworks gazdasági divízió főszerkesztője a gálaest megnyitóján elmondta, hogy a Figyelő Top 200 kiadványban már 26 éve gyűjtik össze Magyarország legsikeresebb cégeit, és a legjobbak között a legjobbakat díjazzák is. Hozzátette, hogy a top 200 cégbe kerüléshez már nem kevesebb, mint 90 milliárd forintra volt szükségük a cégeknek. Tíz évvel ezelőtt az éves alsó bevételi határ 35 milliárd forint volt. Kiemelte, hogy a hazai tőzsdei vállalatok teljesítményét jól mutatja, hogy a BUX index az idei évben 35 százalékkal tudott bővülni. – A hazai konjunktúra bővülése bizakodásra ad okot – mondta Túrós-Bense Levente a Vg.hu beszámolója szerint, és kiemelte, hogy a magyar kormány fiskális intézkedéseinek gyümölcse kezd beérni.

Azt a szorgalmat és eredményességet, amit Magyarország legnagyobb vállalatai mutatnak, nagyon fontos átörökíteni a hazai kisebb vállalkozásoknak – erről Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára beszélt az ünnepséget megnyitó beszédében. Kiemelte, hogy hazánk gazdaságára jelenleg a legnagyobb veszélyt az Európai Unió versenyképessége jelenti, pontosabban ennek hiánya. 

2026 lehet a gazdasági áttörés éve Szabados Richárd szerint. Kifejtette, hogy 1400 milliárd forintnyi kamattámogatott hitel áll a cégek rendelkezésére, amiből fejleszthetik a működésüket. Soha ilyen mértékű támogatási programok nem álltak még rendelkezésre Magyarországon – jelentette ki az államtitkár.

Arról is beszélt, hogy a mesterséges intelligencia (MI) megjelenése lesz a következő mérföldkő a vállalati szektor fejlődésében. Szerinte az Európai Unióban jogszabályokkal korlátozzák az MI felhasználását, ami visszaveti a technológia fejlődését, szemben az Egyesült Államokkal vagy Kínával. Az államtitkár szerint szükség van a keretekre, de nem szabad a változás útjába állni, hiszen „az MI nagyobb durranás lesz, mint az internet volt”.

Az idei gála díjátadóján új kategóriaként jelent meg a Demján Sándor versenyképességi díj.

A Figyelő Top 200 kiadvány díjazottjai

A díjat azok a vállalatok és cégvezetők kapják, amelyek/akik a legtöbbet tettek pénzügyi, gazdasági és társadalmi szempontból. A szakmai zsűri tagjai Szabados Richárd, Bacsa György, Jakab Zsófia, Csorbai Hajnalka és Nagy Sebestyén.

  • Az év vállalata – 4iG Nyrt.
  • Az év pénzügyi vállalkozása – Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.
  • Az év innovatív vállalata – Richter Gedeon Nyrt.
  • Opten Stabilitás díj – Equilor Befektetési Zrt.
  • Demján Sándor versenyképességi díj – Büttner Kft.
  • Provident társadalmi hasznossági díj – Konnekt Egyesület
  • NÚSZ-KTE Közlekedési innovációs díj – Krizsik Nóra, Pauer Gábor, Szigeti Szilárd
  • Az Év bora – Riczu Tamás borászata, Villányi Franc 2021

Borítókép: A díjak (Fotó: Vémi Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

