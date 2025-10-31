Durva kegyeletsértés borzolja a kedélyeket, Lilu és Pottyondy most bezzeg sunyít

A gyász és a megrendülés hangján, összeszorult szívvel lehet csak erről a szörnyű katasztrófáról beszélni. Sajnos vannak olyan megátalkodott emberek, akik még egy ilyen borzasztó, ép ésszel fel nem fogható tragédia kapcsán is csak a gyűlöletet okádják a világhálóra.

Felháborító, hogy a 444, miután kiderült az áldozatok személye, képes volt azonnal megtámadni, negatív színben feltüntetni a családfőt, rásütve a kormánypárti bélyeget, majd ezt a kegyeletsértő cikket kiposztolta a világhálóra, ahol azonnal ellepték a baloldali, Tisza-hívők a kommentszekciót és gusztustalanabbnál gusztustalanabb bejegyzésekkel sértették meg a gyászolókat.