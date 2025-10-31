Durva kegyeletsértés borzolja a kedélyeket, Lilu és Pottyondy most bezzeg sunyít

Szörnyű tragédia történt. Ahogy arról korábban írtunk, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja halt meg a kenyai repülőgép-balesetben. Süllős Gyula egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt Süllős Gyula testvére és a férje is az áldozatok között van.
A gyász és a megrendülés hangján, összeszorult szívvel lehet csak erről a szörnyű katasztrófáról beszélni. Sajnos vannak olyan megátalkodott emberek, akik még egy ilyen borzasztó, ép ésszel fel nem fogható tragédia kapcsán is csak a gyűlöletet okádják a világhálóra.
Felháborító, hogy a 444, miután kiderült az áldozatok személye, képes volt azonnal megtámadni, negatív színben feltüntetni a családfőt, rásütve a kormánypárti bélyeget, majd ezt a kegyeletsértő cikket kiposztolta a világhálóra, ahol azonnal ellepték a baloldali, Tisza-hívők a kommentszekciót és gusztustalanabbnál gusztustalanabb bejegyzésekkel sértették meg a gyászolókat.
A 444 durva kegyeletsértést követett el és morális értelemben megsemmisült. Hiszen a portál szerkesztőségében pontosan tudták, hogy mit írnak és az milyen gyűlöletcunamit szabadít el. A kommenteket nem szeretném felidézni, mert gyomorforgatóak. (Természetesen képernyőfotók készültek)
Gyerekek haltak meg. Dermesztő{
Hol vannak ilyekor a harcos gyermekvédők? Hol van Lilu? Hol van Pottyondy? Ez lenne a tiszás szeretetország, amiről Magyar Péter papol?
Szégyen!
Borítókép: Pottyondy Edina (Fotó: Képernyőkép)
