Poszt-trauma

Durva kegyeletsértés borzolja a kedélyeket, Lilu és Pottyondy most bezzeg sunyít

Szégyen! Ez lenne az a bizonyos szeretetország?

Süllős GyulaLiluTisza PártgyászkenyaPottyondy EdinaMagyar Péter 2025. 10. 31. 5:22

Szörnyű tragédia történt. Ahogy arról korábban írtunk, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja halt meg a kenyai repülőgép-balesetben. Süllős Gyula egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt Süllős Gyula testvére és a férje is az áldozatok között van. 

kegyeletsértés, Lilu, Pottyondy
A tragédia helyszíne Forrás: MTI/AP

A gyász és a megrendülés hangján, összeszorult szívvel lehet csak erről a szörnyű katasztrófáról beszélni. Sajnos vannak olyan megátalkodott emberek, akik még egy ilyen borzasztó, ép ésszel fel nem fogható tragédia kapcsán is csak a gyűlöletet okádják a világhálóra. 

Felháborító, hogy a 444, miután kiderült az áldozatok személye, képes volt azonnal megtámadni, negatív színben feltüntetni a családfőt, rásütve a kormánypárti bélyeget, majd ezt a kegyeletsértő cikket kiposztolta a világhálóra, ahol azonnal ellepték a baloldali, Tisza-hívők a kommentszekciót és gusztustalanabbnál gusztustalanabb bejegyzésekkel sértették meg a gyászolókat.

A 444 durva kegyeletsértést követett el és morális értelemben megsemmisült. Hiszen a portál szerkesztőségében pontosan tudták, hogy mit írnak és az milyen gyűlöletcunamit szabadít el. A kommenteket nem szeretném felidézni, mert gyomorforgatóak. (Természetesen képernyőfotók készültek)

Gyerekek haltak meg. Dermesztő{

Hol vannak ilyekor a harcos gyermekvédők? Hol van Lilu? Hol van Pottyondy? Ez lenne a tiszás szeretetország, amiről Magyar Péter papol?

Szégyen!

Borítókép: Pottyondy Edina (Fotó: Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

